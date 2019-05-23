Сценарии Квартала и автографы. В интернете распродают артефакты, связанные с Зеленским Сегодня, 09:36 956 Цей матеріал також доступний українською Студия Квартал 95 via Facebook Среди предметов торга — автографы, взятые на концертах Зеленского Студия Квартал 95 via Facebook

Предприимчивые украинцы стали пытаться заработать на новом президенте — в сети на продажу начали выставлять артефакты, так или иначе связанные с Владимиром Зеленским, выяснила журналист НВ.

Автор: Ирина Крикуненко

От 500 грн до почти 4 тыс. грн. — столько стоят на самой популярной в Украине платформе бесплатных онлайн-объявлений OLX предметы, связанные с новым президентом Владимиром Зеленским.

На этой площадке сейчас размещены 23 подобных предложения, появившихся в основном в мае этого года.

В рубрике Антиквариат можно разжиться автографами Зеленского.

За 2 тыс. грн на OLX можно приобрести сразу два автографа — Зеленского и его коллеги по Кварталу Юрия Крапова

Например, жительница Харьковской области продает лот — подлинную подпись шестого президента на фирменной открытке Вечернего квартала — за 3,8 тыс. грн.

А за 2 тыс. грн на OLX можно приобрести сразу два автографа — Зеленского и его коллеги по Кварталу Юрия Крапова.

Продавец Карина (так она себя обозначила на онлайн-платформе) из Днепра просит за личную подпись Слуги народа всего лишь 500 грн. «Лично мне написал! Она единственная в Днепре. Взяли на выступлении Вечернего квартала», — уверяет она.

Свою коллекцию распродает и одна из жительниц Березани, городка в Киевской области. «Автографы нынешнего президента Владимира Зеленского — 1500 грн, его товарища Евгения Кошевого — 500 грн», — написала она в объявлении.

Попал новый президент и в раздел Хобби. Под описанием «Зеленский молодой 95 квартал» некий житель Киевской области продает изданное в 2009 году полное собрание сценариев Вечернего квартала. Цена — 3 тыс. грн. Книга не новая, но в идеальном состоянии.

Собрание сценариев Квартала - одно из предложений на ОLX / Фото: Скриншот OLX

Фамилию Зеленский на OLX уже используют и вместо фраз «гигантские скидки» или «грандиозная распродажа». Так, на платформе есть такое предложение от человека из города Смела Черкасской области: за 1,5 тыс. грн он отдает самодельную деревянную Булаву для Зеленского. Вообще, их две: большая — длиной 85 см, и малая — 50 см. Сам продавец пояснил, что известную фамилию он использовал лишь ради привлечения клиентов.