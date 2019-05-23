Сценарии Квартала и автографы. В интернете распродают артефакты, связанные с Зеленским
Предприимчивые украинцы стали пытаться заработать на новом президенте — в сети на продажу начали выставлять артефакты, так или иначе связанные с Владимиром Зеленским, выяснила журналист НВ.
Автор: Ирина Крикуненко
От 500 грн до почти 4 тыс. грн. — столько стоят на самой популярной в Украине платформе бесплатных онлайн-объявлений OLX предметы, связанные с новым президентом Владимиром Зеленским.
На этой площадке сейчас размещены 23 подобных предложения, появившихся в основном в мае этого года.
В рубрике Антиквариат можно разжиться автографами Зеленского.
Например, жительница Харьковской области продает лот — подлинную подпись шестого президента на фирменной открытке Вечернего квартала — за 3,8 тыс. грн.
А за 2 тыс. грн на OLX можно приобрести сразу два автографа — Зеленского и его коллеги по Кварталу Юрия Крапова.
Продавец Карина (так она себя обозначила на онлайн-платформе) из Днепра просит за личную подпись Слуги народа всего лишь 500 грн. «Лично мне написал! Она единственная в Днепре. Взяли на выступлении Вечернего квартала», — уверяет она.
Свою коллекцию распродает и одна из жительниц Березани, городка в Киевской области. «Автографы нынешнего президента Владимира Зеленского — 1500 грн, его товарища Евгения Кошевого — 500 грн», — написала она в объявлении.
Попал новый президент и в раздел Хобби. Под описанием «Зеленский молодой 95 квартал» некий житель Киевской области продает изданное в 2009 году полное собрание сценариев Вечернего квартала. Цена — 3 тыс. грн. Книга не новая, но в идеальном состоянии.
Фамилию Зеленский на OLX уже используют и вместо фраз «гигантские скидки» или «грандиозная распродажа». Так, на платформе есть такое предложение от человека из города Смела Черкасской области: за 1,5 тыс. грн он отдает самодельную деревянную Булаву для Зеленского. Вообще, их две: большая — длиной 85 см, и малая — 50 см. Сам продавец пояснил, что известную фамилию он использовал лишь ради привлечения клиентов.