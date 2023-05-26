СБУ знает о российском гражданстве отца и брата нового заместителя Малюка 26 мая, 19:10 Сергей Наумюк (Фото:via Центр Протидії Корупції / Facebook)

Служба безопасности Украины прокомментировали информацию СМИ о действующем российском гражданстве у отца и брата нового заместителя главы СБУ Сергея Наумюка.

В Telegram пресс-служба СБУ сообщает, что перед назначением на должность замглавы Сергей Наумюк прошел все необходимые проверки, определенные законодательством.

«Близкие родственники Сергея Наумюка являются гражданами Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов РФ Сергей Наумюк сообщал ранее. Эти документы были получены после оккупации Луганска в 2014 году, где проживали оба родственника», — сообщили в СБУ.

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По данным ведомства, после выезда из временно захваченного региона они подали заявления на отказ от российского гражданства. Однако уполномоченные органы РФ сознательно блокируют рассмотрение соответствующих заявлений, подчеркивает пресс-служба.

«Пока отец и брат Сергея Наумюка на законных основаниях постоянно находятся на территории США, где ожидают отмены гражданства России. Они выступают против действий России, которая начала полномасштабную войну в Украине», — пишет ведомство.

Ранее проект Схемы сообщал, что у отца нового заместителя главы СБУ Наумюка есть действующий паспорт страны-агрессора России. По данным журналистов, документ до сих пор действителен, потому что его нет в списке недействительных паспортов на сайте МВД России.

Сам Наумюк ранее подтверждал, что у его отца и брата есть российские паспорта, но объяснял это вынужденным решением «по бытовым причинам» и говорил, что позже они отказались от документов страны-агрессора.

