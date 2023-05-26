СБУ знает о российском гражданстве отца и брата нового заместителя Малюка
Сергей Наумюк (Фото:via Центр Протидії Корупції / Facebook)
Служба безопасности Украины прокомментировали информацию СМИ о действующем российском гражданстве у отца и брата нового заместителя главы СБУ Сергея Наумюка.
В Telegram пресс-служба СБУ сообщает, что перед назначением на должность замглавы Сергей Наумюк прошел все необходимые проверки, определенные законодательством.
«Близкие родственники Сергея Наумюка являются гражданами Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов РФ Сергей Наумюк сообщал ранее. Эти документы были получены после оккупации Луганска в 2014 году, где проживали оба родственника», — сообщили в СБУ.
По данным ведомства, после выезда из временно захваченного региона они подали заявления на отказ от российского гражданства. Однако уполномоченные органы РФ сознательно блокируют рассмотрение соответствующих заявлений, подчеркивает пресс-служба.
«Пока отец и брат Сергея Наумюка на законных основаниях постоянно находятся на территории США, где ожидают отмены гражданства России. Они выступают против действий России, которая начала полномасштабную войну в Украине», — пишет ведомство.
Ранее проект Схемы сообщал, что у отца нового заместителя главы СБУ Наумюка есть действующий паспорт страны-агрессора России.
Сам Наумюк ранее подтверждал, что у его отца и брата есть российские паспорта, но объяснял это вынужденным решением «по бытовым причинам» и говорил, что позже они отказались от документов страны-агрессора.