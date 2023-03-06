Зеленский уволил замглавы СБУ и руководителей в двух областях

6 марта, 18:02
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, провел кадровые перестановки в СБУ. Указы опубликованы на сайте главы государства.

Зеленский уволил заместителя главы СБУ Александра Якушева, начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александра Провоторова и начальника Департамента охраны гостайны и лицензирования Игоря Носко (на его место назначен Олег Храмов).

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Также с должности начальника Управления СБУ в Запорожской области был уволен Борис Безрукий, с поста начальника УСБУ в Сумской области — Эдуард Федоров. Управление СБУ в Сумской области возглавил Олег Красношапка.

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7 февраля Верховная Рада назначила главой СБУ Василия Малюка. Он временно исполнял обязанности главы Службы безопасности с 18 июля 2022 года после того, как президент Зеленский отстранил от должности Ивана Баканова. До этого он был первым заместителем органа.

https://www.youtube.com/embed/PatnQ53A3RE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Запорожская область Сумская область Владимир Зеленский

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