Зеленский уволил замглавы СБУ и руководителей в двух областях 6 марта, 18:02 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, провел кадровые перестановки в СБУ. Указы опубликованы на сайте главы государства.

Зеленский уволил заместителя главы СБУ Александра Якушева, начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александра Провоторова и начальника Департамента охраны гостайны и лицензирования Игоря Носко (на его место назначен Олег Храмов).

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Также с должности начальника Управления СБУ в Запорожской области был уволен Борис Безрукий, с поста начальника УСБУ в Сумской области — Эдуард Федоров. Управление СБУ в Сумской области возглавил Олег Красношапка.

7 февраля Верховная Рада назначила главой СБУ Василия Малюка. Он временно исполнял обязанности главы Службы безопасности с 18 июля 2022 года после того, как президент Зеленский отстранил от должности Ивана Баканова. До этого он был первым заместителем органа.