16 сентября 2018, воскресенье

СБУ запретила въезд в Украину советнику Джереми Корбина

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Эндрю Мюррею запретили въезд на территорию Украины сроком на три года

Эндрю Мюррею запретили въезд на территорию Украины сроком на три года

Украина объявила персоной нон-грата британского политика Эндрю Мюррея, одного из главных советников лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные СБУ, полученные в сотрудничестве с украинским изданием Апостроф.

Так, в СБУ отметили, что Мюррею запретили въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что он представляет угрозу для национальной безопасности.

Такое решение ведомство приняло в июне текущего года.

СБУ уточнила, что британский политик "считается частью глобальной пропагандистской сети Путина, продающей русскую ложь, особенно в отношении Крыма и войны на востоке Украины". Так, советник Корбина, который 40 лет был членом коммунистической партии Британии, в 2014 году создал Солидарность с антифашистским сопротивлением в Украине (SARU), чтобы вести в странах Запада пропаганду против украинской власти.

Издание уточняет, что после того, как Россия аннексировала Крым, а также ввела войска на Донбасс, Мюррей использовал SARU, чтобы информировать Европу о том, что конфликт в Украине - это "война, проводимая киевским правительством" против "народа, осуществляющего свое право на самоуправление". Также Мюррей не раз выражал сомнения в причастности России к трагедии с Boeing МН-17 на Донбассе.

 

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