СБУ запретила въезд 60 российским дипломатам, выдворенным из США

Служба безопасности Украины закрыла въезд 60 гражданам России, которых выдворили из США 26 марта за причастность к деятельности российских спецслужб, сообщается на странице СБУ в Facebook.

Запрет на въезд в Украину на пять лет распространяется на 48 дипломатов посольства России и 12 сотрудников ООН в Нью-Йорке.

СБУ напоминает, что 27 марта запретила въезд 23 россиянам, причастным к разведслужбам РФ, которых выдворили из Великобритании в связи с делом Скрипаля.

В связи с отравлением Скрипаля 26 стран объявили о высылке российских дипломатов. США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов.

26 марта о решении выслать из Украины российских дипломатов объявил также президент Петр Порошенко. Всего из Украины выслали 13 дипломатов. 28 марта они покинули Украину.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в британском Солсбери. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию.