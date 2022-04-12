В России Медведчука ликвидируют, ему нужно спрятаться в украинской тюрьме — Подоляк 12 апреля, 22:32 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что народному депутату от пророссийской ОПЗЖ Виктору Медведчуку нужно «спрятаться в украинской тюрьме со многолетним тюремным сроком, чтобы выжить».

Война России против Украины — главные события 12 апреля

«В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, крал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны», — написал Подоляк в Twitter.



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Ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что Россия с 2014 года потратила миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков в Украине, но ее «кинули на деньги».

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ задержала Виктора Медведчука в ходе спецоперации. Издание LB.ua со ссылкой на источники сообщило, что подозреваемого в госизмене нардепа задержали, когда он собирался бежать.

27 февраля стало известно, что Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По словам адвокатов, он находился в «безопасном месте». Источники Слідства.Інфо заявили, что пророссийский политик не покидал Украину.



Супруга Медведчука Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне вторжения записывала видео из Москвы. 18 марта суд во Львове заочно арестовал Медведчука.



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