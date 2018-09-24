СБУ вызвала Жириновского на допрос в качестве подозреваемого

Служба безопасности Украины вызвала на допрос депутата Госдумы РФ и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, подозреваемого в финансировани терроризма.
Об этом говорится в повестке украинской спецслужбы, опубликованной в Правительственном курьере.
Как сообщается, Жириновскому предписано прибыть в управление СБУ на улице Владимирской в Киеве в четверг, 27 сентября.
Там, кроме допроса, российский депутат должен получить сообщение о подозрении и ознакомиться с материалами уголовного дела.
Ранее сообщалось, что суд дал разрешение на заочное преследование Жириновского за финансирование терроризма.
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