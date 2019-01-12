СБУ вызвала Гриценко на допрос Сегодня, 17:59 2599 Цей матеріал також доступний українською Допрос назначен на 11:00, 15 января

Лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом он заявил после представления документов в ЦИК, сообщает пресс-служба политика.

"Я подтверждаю, действительно я получил повестку на допрос в СБУ. Я пойду туда во вторник в 11:00", - сказал Гриценко.

Комментируя вопрос о причинах повестки, политик посоветовал спросить у президента Украины Петра Порошенко: "Он лучше знает, почему меня туда вызывают".

Лидер Гражданской позиции добавил, что на допрос пойдет и прятаться не будет.

"После того, как пройдет допрос в тех пределах, которые определены законом, я вам все сообщу", - заверил Гриценко.

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