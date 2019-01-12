Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Екатерина Ботанова
Полевые исследования национальной инженерной мысли
Владислав Рашкован
Год с плюсом
Владимир Фесенко
Почему украинцы верят в президента Зеленского
Фарид Закария
Трамп берет курс на путинизм

СБУ вызвала Гриценко на допрос

Сегодня, 17:59
2599
Цей матеріал також доступний українською

Допрос назначен на 11:00, 15 января

Лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом он заявил после представления документов в ЦИК, сообщает пресс-служба политика.

"Я подтверждаю, действительно я получил повестку на допрос в СБУ. Я пойду туда во вторник в 11:00", - сказал Гриценко.

Комментируя вопрос о причинах повестки, политик посоветовал спросить у президента Украины Петра Порошенко: "Он лучше знает, почему меня туда вызывают".

Лидер Гражданской позиции добавил, что на допрос пойдет и прятаться не будет.

"После того, как пройдет допрос в тех пределах, которые определены законом, я вам все сообщу", - заверил Гриценко.

Гриценко опубликовал список соратников, которые будут руководить его штабом

Теги:   Допрос Анатолий Гриценко СБУ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Обратите внимание

29 декабря 2018, 22:38
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
Игристое настроение. Украинские сомелье советуют, что пить в праздники
29 декабря 2018, 22:38
29 декабря 2018, 21:07
События
thumb img
Спецпроект
Обыкновенное чудо /
Как Новый год пришел на гору в Закарпатье, маяк в Бердянске и в приют для животных в Запорожье
29 декабря 2018, 21:07
4 января, 09:45
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
Селфи в качестве 24 МП Чем еще интересен смартфон Honor 10 Lite
4 января, 09:45

Выбор редакции

Геополитика

Вчера, 18:44

article_img
Почему американский спецпрокурор Мюллер заинтересовался украинскими олигархами
Политика

Сегодня, 14:56

article_img
Кандидатов прибыло. Как Гриценко выдвигали в президенты - репортаж НВ
Политика

Сегодня, 14:49

article_img
300 тысяч гривен за минуту. Сколько кандидаты в президенты платят за рекламу на ТВ

ТОП 3

Политика

Сегодня, 05:22

article_img
Садовый выступил за объединение с Вакарчуком и Гриценко на парламентских выборах
4346
Политика

10 января, 18:33

article_img
Глава УГКЦ прокомментировал возможность создания Киевского патриархата греко-католиков и православных
3895
Политика

Вчера, 09:50

article_img
Активисты зафиксировали первые факты незаконной агитации на выборах президента Украины
3444