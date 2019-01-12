СБУ вызвала Гриценко на допрос
Лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.
Об этом он заявил после представления документов в ЦИК, сообщает пресс-служба политика.
"Я подтверждаю, действительно я получил повестку на допрос в СБУ. Я пойду туда во вторник в 11:00", - сказал Гриценко.
Комментируя вопрос о причинах повестки, политик посоветовал спросить у президента Украины Петра Порошенко: "Он лучше знает, почему меня туда вызывают".
Лидер Гражданской позиции добавил, что на допрос пойдет и прятаться не будет.
"После того, как пройдет допрос в тех пределах, которые определены законом, я вам все сообщу", - заверил Гриценко.
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