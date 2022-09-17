Вмешательство СБУ в переход общин от УПЦ к ПЦУ. Что известно о скандале, из-за которого отстранили заместителя главы УСБУ Киевской области 17 сентября, 22:27 Управление СБУ Киева оказалось в центре скандала из-за позиции о переходе общин УПЦ в ПЦУ (Фото:СБУ)

Журналисты обнародовали документы Службы безопасности Украины, в которых переход общин от УПЦ (МП) к ПЦУ названы угрозой для национальной безопасности. После этого и.о. главы СБУ Василий Малюк отстранил от должности заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка, чья подпись стоит под опубликованными документами, сообщает Левый берег.

Издание Левый берег 15 сентября обнародовало письмо управления СБУ в Киеве с подписью Палагнюка, направленное на адрес Дарницкой райгосадминистрации, в котором Служба безопасности просит представителей местного самоуправления «провести разъяснительную работу» среди общественности по недопущению участия в собрании религиозных общин для перехода от Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) в Православную церковь Украины (ПЦУ). Это, по мнению СБУ, «создает предпосылки для дестабилизации общественно-политической ситуации в Киеве и регионе».

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В письме СБУ отмечается, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину активизировался процесс перехода общин из юрисдикции УПЦ в ПЦУ. Для этого организуется собрание граждан/обществ/прихожан и местных жителей объединенных территориальных общин, во время которых большинством решается вопрос об обращении от религиозной общины к Предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) с просьбой принять под Омофор ПЦУ с последующим представлением подготовленных протоколов и уставных документов в органы государственной власти.

«Установлено, что вышеуказанные процессы в большинстве своем сопровождаются обвинениями в незаконности действий той или иной религиозной конфессии, представителей объединенных территориальных общин и органов государственной власти, что в свою очередь приводит к физическим столкновениям, радикализации и криминализации переходных процессов», — говорится в письме от СБУ.

В СБУ убеждены, что «проведение такого собрания может быть использовано представителями УПЦ для обжалования действий в суде», а спецслужбами РФ — «для обвинений в притеснениях УПЦ, разжигания межконфессиональной розни и использования протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве».

В ведомстве также напомнили о запрете проведения массовых собраний на период действия военного положения и отметили, что должностные и служебные лица, в соответствии с разъяснением Госслужбы по этнополитике и свободе совести от 28.08.2022, не имеют права инициировать, организовывать, председательствовать и голосовать на собрании религиозной общины, в частности, по вопросам изменения конфессионального подчинения.

В связи с этим в письме СБУ изложена просьба провести «разъяснительную работу» среди общественности по недопущению участия в собрании религиозных общин руководителей территориальных общин или представителей местных властей.

«Учитывая изложенное, с целью недопущения дальнейшего обострения религиозной обстановки, минимизации возможных негативных последствий, консолидации социума и предотвращения использования страной-агрессором протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве в условиях военного положения, считается целесообразным провести соответствующую разъяснительную работу среди работников местных органов исполнительной власти, представителей органов местного самоуправления, лидеров и руководителей общественно-политических сил, представителей религиозных деноминаций с целью недопущения их вовлечения в деятельность, что может привести к тяжелым последствиям», — отмечают в СБУ.

По результатам принятых мер Дарницкая райгосадминистрация должна отчитаться Главному управлению службы в городе Киеве, говорится в письме.

Кроме того, как удалось выяснить журналистам, в начале сентября заместитель начальника Главного управления СБУ в Киевской области Юрий Палагнюк обращался в Управление культуры Киевской облгосадминистрации с просьбой предоставить копии протоколов и уставных документов религиозной общины Приход в честь Покрова Божьей матери Бориспольской епархии УПЦ с. Требухов Броварского района Киевской области, изъявившей желание перейти к ПЦУ.

Фото: Левый берег

В Службе безопасности после публикации письма отрицают вмешательство в религиозные процессы в государстве, отмечая, что действуют исключительно из соображений национальной безопасности.

«Россия не оставляет попыток расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине и, в частности, использует для этого и религиозный фактор. Поэтому в письме, которое было направлено киевским Управлением СБУ в районные администрации столицы, определен ряд аспектов, которые используют представители вражеских спецслужб для информационно-подрывной деятельности против Украины», — заявили в пресс-службе СБУ в комментарии Левому берегу.

По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, Служба безопасности просто обратила внимание на противодействие таким враждебным проявлениям.



«Отдельно напомним, что во время военного положения запрещаются какие-либо массовые собрания людей, поскольку это может представлять угрозу их жизни из-за повышенного риска ракетных ударов и диверсий, которые может совершать РФ. С целью недопущения таких кризисных ситуаций, а также расшатывания настроений украинского общества, которые могут иметь негативные последствия во время войны, СБУ мониторит потенциальные угрозы и информирует уполномоченные структуры», — добавил Дехтяренко.

Впрочем, на следующий день изданию стало известно, что и.о. главы СБУ Василий Малюк отстранил Палагнюка от занимаемой должности из-за информации о его вмешательстве в процесс перехода религиозных общин от УПЦ в ПЦУ.

Что происходит с УПЦ (МП) после начала полномасштабной войны



После начала полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля глава российской православной церкви патриарх Кирилл поддержал агрессию России и благословил российских военных на войну в Украине.

Это вызвало возмущение среди священников УПЦ (МП), которые выступили с требованием отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции по поводу войны. В апреле священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

В то же время Священный синод Православной церкви Украины призвал архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины УПЦ московского патриархата присоединяться к ПЦУ.

На этом фоне активизировался процесс перехода общин от УПЦ (МП) к ПЦУ.

Кроме того, церковь московского патриархата уже запретили в ряде украинских городов, в частности, в Конотопе и Броварах.

27 мая УПЦ (МП) собрала Собор в Киеве по вопросам церковной жизни, возникшим после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Собор УПЦ заявил, что осуждает войну и выражает несогласие с позицией московского патриарха Кирилла по поводу войны в Украине. Кроме того, в УПЦ (МП) объявили об изменениях для полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви.

Впрочем, несмотря на заявления УПЦ о «независимости» ее позиция относительно ПЦУ не сильно изменилась. Там заявили, что готовы к диалогу с ПЦУ, но хотят, чтобы представители Православной Церкви Украины «прекратили силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов». Кроме того, от ПЦУ требуют «осознать, что их канонический статус фактически неавтокефальный».

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