«Сидит за решеткой три года». Нардеп Костенко призвал вынести приговор обвиняемому в госизмене Шайтанову или отпустить его 24 апреля, 17:38 Валерий Шайтанов в зале суда (Фото:hromadske)

Народный депутат Украины и секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV призвал вынести приговор бывшему генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, обвиняемому в госизмене и планировании убийства добровольца АТО Адама Осмаева по заданию ФСБ.



«Мы должны пересмотреть дело генерала Шайтанова, которым Баканов и Наумов хвастались. …Этот генерал уже более трех лет находится в тюрьме. Насколько я знаю, нормальных доказательств нет, но из-за того, что тогда дело было резонансным, суд не может принять до сих пор решения — его переносят, переносят, переносят, возможно, по указанию Службы безопасности Украины», — заявил Костенко Radio NV.

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Нардеп заявил, что выступает за то, чтобы, если есть доказательства, что Шайтанов — шпион, его посадили в тюрьму, а если нет — то отпустили.

«Насколько я знаю, ему инкриминировали государственную измену, покушение на убийство. И когда производили обыск, у него нашли 60 патронов к пистолету. У него был наградной пистолет, а он — генерал спецназа. …Сейчас, насколько я знаю, [в производстве] осталась тема только об этих патронах, которые он хранил у себя», — отметил он.

Костенко назвал то, что происходит сейчас по делу Шайтанова, затягиванием времени.

«Если есть доказательства, не оттягивайте суды, осудите и пусть человек получит срок. …Репутационно СБУ тогда встряло тем, что пытались сделать самым крупным предателем в Украине генерала Шайтанова. …Генерал Шайтанов сидит за решеткой уже 3 года и в отношении него ни один приговор не вынесен – суды постоянно либо откладываются, либо [происходит еще] что-то. … Или дайте срок, или выпустите. А я знаю такие механизмы, когда дело просто затягивают, чтобы не терять авторитет либо Службы, либо другого органа. Это очень плохая история», - сказал нардеп.

Валерий Шайтанов был задержан 14 апреля 2020 года и на следующий день отправлен под стражу.

Шайтанова подозревают в планировании убийства добровольца АТО Адама Осмаева.

Осмаев пережил несколько покушений на свою жизнь – в июне и октябре 2017 года. В результате последнего покушения погибла его жена Амина Окуева, а сам Осмаев получил пулевое ранение в ногу.



По данным следствия, Шайтанов, являющийся одним из бывших руководителей Центра специальных операций А СБУ, находился в агентурной связи под псевдоним Бобыль с полковником ФСБ Игорем Егоровым.

Андрей Наумов начал работать в СБУ после того, как в 2019 году ее возглавил Иван Баканов и руководил направлением внутренней безопасности спецслужбы. Он занимал должность до июля 2021 года.

По информации журналистов, Наумов в сопровождении нескольких человек уехал из Украины 23 февраля 2022, а в марте по нескольким его адресам прошли обыски по делу о госизмене. 31 марта 2022 года президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала.

В начале июня Наумов был задержан на пограничном переходе между Сербией и Северной Македонией с незадекларированными средствами: более 600 тысяч евро, около $125 тысяч наличными и разными драгоценностями.

В настоящее время он находится в следственном изоляторе города Ниш по обвинению в отмывании денег.

5 апреля 2023 года советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что Украина продолжает процедуру экстрадиции Наумова из Сербии.