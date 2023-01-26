Курс на самоочищение. В СБУ озвучили цифру пойманных российских шпионов с начала полномасштабной войны 26 января, 20:53 СБУ (Фото:СБУ)

С 24 февраля 2022 года Служба безопасности Украины выявила и расследует более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Треть — направлена в суд.

Об этом сообщили NV в пресс-службе СБУ.



Однако количество непосредственно разоблаченных российских агентов и шпионов, проводивших разведывательно-подрывную деятельность против государства, составляет около 600 человек.

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По словам пресс-секретаря СБУ Артема Дехтяренко. Категорию «госизмена» сложилась в основном из государственных служащих.

К слову, в Украине в конце 2022 года насчитывалось 160 тысяч чиновников, по оценкам Нацагенства по вопросам госслужбы.

« Сейчас у нас курс на самоочищение: мы сами, собственными силами внутренней безопасности разоблачаем этих агентов. Но поскольку не можем расследовать сами себя, то передаем в ГБР», – объяснил NV Дехтяренко.

В частности, он напомнил, что летом была разоблачена российская агентурная группа, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты. Чиновники передавали врагу разведданные об обустройстве госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

Другой пример последовал из Николаева. Злоумышленник передавал российским спецслужбам информацию о результатах вражеских обстрелов, паролях на блокпостах и сведения о военнопленных РФ.

Напомним, 26 января управление внутренней безопасности СБУ совместно с Госбюро расследований (ГБР) разоблачило в рядах спецслужбы еще одного приспешника российских оккупантов.