Курс на самоочищение. В СБУ озвучили цифру пойманных российских шпионов с начала полномасштабной войны
СБУ (Фото:СБУ)
С 24 февраля 2022 года Служба безопасности Украины выявила и расследует более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Треть — направлена в суд.
Об этом сообщили NV в пресс-службе СБУ.
Однако количество непосредственно разоблаченных российских агентов и шпионов, проводивших разведывательно-подрывную деятельность против государства, составляет около 600 человек.
По словам пресс-секретаря СБУ Артема Дехтяренко. Категорию «госизмена» сложилась в основном из государственных служащих.
К слову, в Украине в конце 2022 года насчитывалось 160 тысяч чиновников, по оценкам Нацагенства по вопросам госслужбы.
В частности, он напомнил, что летом была разоблачена российская агентурная группа, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты. Чиновники передавали врагу разведданные об обустройстве госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.
Другой пример последовал из Николаева. Злоумышленник передавал российским спецслужбам информацию о результатах вражеских обстрелов, паролях на блокпостах и сведения о военнопленных РФ.
Задержан агент ФСБ, пытавшийся устроиться в Сумскую ОВА
Напомним, 26 января управление внутренней безопасности СБУ совместно с Госбюро расследований (ГБР) разоблачило в рядах спецслужбы еще одного приспешника российских оккупантов.