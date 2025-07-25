Обыски СБУ в админзданиях Львовского горсовета связаны с растратой бюджетных средств, сообщили источники NV (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины в пятницу, 25 июля, проводит обыски в административных зданиях Львовского городского совета, сообщили источники NV в правоохранительных органах.

Обновлено. Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении и.о. руководителя Франковской районной администрации и главе Галицкой райадминистрации Львова за растрату 1,7 млн грн бюджетных средств при ликвидации ракетного удара по городу.

По данным следствия, они безосновательно согласовали проектно-сметную документацию директору коммунального предприятия Львовского горсовета, которое выполняло аварийно-восстановительные работы жилых домов на улице Стрыйской после ракетного удара РФ по Львову в июле 2023 года.

В Офисе генпрокурора отметили, что подрядчик искусственно завысил стоимость оконных блоков и других строительных материалов при проведении ремонта крыш, несущих стен и установки новых окон в поврежденных домах.

Таким образом, он незаконно завладел средствами из местного бюджета на общую сумму более 1,7 млн грн. Директору коммунального предприятия также объявили о подозрении.

Обновлено. Мэр Львова Андрей Садовый опроверг информацию об обысках в горсовете.

По данным источников NV, обыски связаны с растратой бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий ракетного удара по Львову в июле 2023 года.

Под подозрением находятся: директор ЛКП Ремстрой Олег Полищук, экс-и.о. председателя Франковского РА Оксана Струмеляк и руководительница Галицкого РА Галина Гладик.