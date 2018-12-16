СБУ проверяет госслужащих с родственниками в Крыму - Порошенко
Президент Петр Порошенко поручил Службе безопасности Украины провести проверку государственных служащих, имеющих родственников в аннексирована РФ Крыму.
Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции.
"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе и в правоохранительных органах, имеют родственников у Крыму. Я обратился к председателю СБУ Василию Сергеевичу Грицаку для того, чтобы украинская контрразведка сделала проверку сведений этих государственных служащих, поставив приоритет в правоохранительных и следственных органах", – отметил Порошенко.
Порошенко также высказался относительно первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, гражданская жена и дочь которого, как сообщалось ранее, имеют гражданство РФ.
Президент отметил, что только проверка этой ситуации будет завершена и будут основания для привлечения к ответственности или освобождения, он "не будет медлить".
Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ подтвердила наличие гражданства РФ у семьи Семочко.
Напомним, 1 октября журналисты программы Наши деньги опубликовали сюжет о причастности заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко к дефициту важных препаратов для людей с заболеваниями почек в Украине.
В сюжете расследователи показали дорогие дома в Козине под Киевом и автомобиль Land Cruiser, которые, по данным журналистов, принадлежат Семочко. Отмечается, что родственники Семочко имеют российское гражданство и бизнес в Крыму.
После публикации журналистского расследования Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство относительно Семочко по статье "получение взятки", а Служба безопасности Украины начала проверку на предмет наличия в действиях разведчика признаков государственной измены.
Сам Семочко заявил, что обнародованная СМИ информация не соответствует действительности и обвинил журналистов в манипуляциях фактами.