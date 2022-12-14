Оружие, георгиевские ленты, флаги РФ. СБУ провела обыски у представителей запрещенных политических партий — фото 14 декабря, 15:04 СБУ провела обыски у представителей запрещенных политических партий (Фото:СБУ)

СБУ заявила, что провела обыски в офисах и помещениях представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии Русь единая в рамках контрдиверсионных мер в Киеве, Днепре и Кривом Роге.

В ведомстве рассказали, что в результате следственно-оперативных действий обнаружены оружие, георгиевские ленты и флаги страны-агрессора.

Также во время обысков были обнаружены склады с прокремлевской литературой, агитационными открытками с символикой тоталитарного режима СССР и «методички» российских пропагандистов.

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«В них рашисты призывают к поддержке оккупационных группировок России и предоставляют „рекомендации“ по насильственному захвату власти в Украине», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь арсенал пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровской области.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Расследование проводили сотрудники СБУ Днепропетровской области во взаимодействии с Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности при процессуальном руководстве органов прокуратуры.