СБУ пришла с обысками к и.о. мэра Чернигова 5 сентября, 08:20 Александр Ломако (Фото:Александр Ломако/Facebook)

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что во вторник утром, 5 сентября, к нему с обысками пришла группа представителей СБУ.

Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Ломаки, правоохранители пришли к нему домой около 8 часов на основании решения Шевченковского суда Киева. Они планировали проводить в квартире обыски.

Видео дня

«Что будут искать: видимо, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города[…] Он [Шевченковский суд] немножко далеко от Чернигова. Но чиновникам из центра, которым наш город как кость в горле — там легче «порешать», — написал и.о. городского головы.

Ломако заявил, что утром должно было состоятся совещание по вопросам жизнедеятельности города, но его придется перенести.

В конце 2022 года Яворовский районный суд во Львовской области на год отстранил городского главу Чернигова Владислава Атрошенко из-за «действий, совершенных в условиях конфликта интересов». Его признали виновным в административном правонарушении и оштрафовали на 6800 грн.

По данным ГБР, он сказал водителю вывезти за границу машину своей жены. Водитель получил из бюджета деньги, в том числе на бензин, и его поездку оформили как командировку, а бюджет Чернигова потом оплачивал лизинговые платежи за автомобиль.

Сам политик отказывался покидать должность и обещал подать апелляцию на решение суда.