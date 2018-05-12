СБУ передала в Международный суд материалы о причастности российских военных к обстрелу Мариуполя

Служба безопасности Украины передала в Международный суд ООН материалы о причастности кадровых военных Вооруженных сил РФ к обстрелу Мариуполя ракетами в 2015 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу СБУ Василия Грицака.

"Служба с самого начала войны проводит активную работу по сбору доказательств российского присутствия на нашей территории, в частности участия кадровых военнослужащих Вооруженных сил РФ на территории нашего государства", – заявил Грицак.

Глава СБУ также сообщил, что на сегодняшний день материалы о причастности кадровых военнослужащих ВС РФ к обстрелу жилого микрорайона Мариуполя Восточный в январе 2015 года переданы в Международный суд ООН и отправлены в 184 украинские учреждения за границей и международные организации.

"Установлено и задокументировано, что это преступление совершили кадровые российские военнослужащие. Этот теракт осуществили два штатных ракетных дивизиона Вооруженных сил РФ. С территории России операцией непосредственно руководил начальник Ракетных войск и артиллерии Южного военного круга ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук, во временно оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник ВС РФ Александр Цаплюк с позывным Горец", – рассказал Грицак.

По его словам, в настоящее время проводится работа по сбору доказательств участия российской армии в обстреле города Краматорска Донецкой области.

Напомним, 24 января 2015 года в результате обстрела жилого микрорайона Мариуполя Восточный погиб 31 человек и были ранены 117 людей.