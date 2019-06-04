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СБУ официально отказалась показывать журналистам декларацию и.о. председателя Баканова

4 июня, 19:44
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СБУ официально отказалась показывать журналистам декларацию и.о. председателя Баканова - фото

СБУ

Баканов не будет показывать декларацию

СБУ официально отказала журналистам в ознакомлении с декларацией о доходах временного и. о председателя Ивана Баканова.

Об этом сообщают Схемы.

Управление взаимодействия со СМИ и общественностью спецслужбы ссылается на 521 статью Закона О предотвращении коррупции, которая предусматривает «особый порядок контроля лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность».

В ответе Службы указано, что «никаких исключений в части открытого опубликования деклараций для таких должностных лиц (даже тех, кто назначается на должности в СБУ Указами Президента Украины) законом не определено».

В СБУ заявили, что цель указанной нормы — «невозможность раскрытия» принадлежности таких лиц к вышеупомянутым органам, персональных данных членов их семей и тому подобное. Декларации сотрудников подаются во внутреннюю автоматизированную систему СБУ, к которой имеют доступ сотрудники НАПК как контролирующего органа.

В спецслужбе также не уточнили, подал ли Иван Баканов декларацию внутренней системы.

Напомним, что ранее Баканов заявил, что согласно закону, он не должен подавать декларацию.

Теги:   Декларация Иван Баканов СБУ

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