СБУ прокомментировала переговоры Медведчука с боевиками на Донбассе Вчера, 21:15 5196 Цей матеріал також доступний українською informator. news informator. news

В Службе безопасности Украины прокомментировали переговоры главы политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука с контролируемыми Россией боевиками на Донбассе.

Как сообщает УНИАН, комментарий по этому поводу дала журналистам пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Международном аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) по прибытии из Минска четырех украинцев из плена боевиков.

По словам Гитлянской, эти переговоры являются предметом для проверки, но уголовного производства в связи с этим не открывалось.

Так, ее спросили, будет Служба безопасности анализировать действия Медведчука, который проводит переговоры с главарями боевиков.

«Дело в том, что действительно, против и Пушилина (главаря незаконного образования „ДНР“ Дениса Пушилина — ред.), и другого (главаря незаконного образования „ЛНР“ Леонида Пасечника — ред.) у нас есть уголовные производства, но сегодня говорить рано об этом, потому что встреча проходила не на подконтрольной Украине территории, никто границ не нарушал», — сказала Гитлянская.

«Я думаю, что это предмет для анализа, и сегодня, на эту минуту, я могу сказать, что в Службе безопасности нет уголовного производства об этом», — добавила она.

Напомним, в пятницу, 28 июня, в Киев из Минска прибыл самолет с освобожденными из плена боевиков украинцами.

На свободу вышли украинский военный Дмитрий Великий, командир отделения Украинской армии Яков Веремейчик, старшина Максим Горяйнов, а также Эдуард Михеев.

Напомним, что во время прямых переговоров Медведчука с боевиками Донбасса, которые произошли в четверг в Минске, была достигнута договоренность об освобождении четырех украинских военнопленных.