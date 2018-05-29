СБУ начала уголовное производство по факту трансляции украинским СМИ "военного парада" в Донецке

Служба безопасности Украину начала уголовное производство по факту трансляции интернет-порталом Корреспондент.net "военного парада" по случаю 9 мая в оккупированном РФ Донецке.
Об этом говорится в соответствующем ответе СБУ на обращение главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар.
"СБУ таки будет расследовать трансляцию парада из оккупированного Донецкая под названием "Парад Победы 2018 в ДНР". Важный прецедент. Будем дальше держать на контроле", - написала Сюмар.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Александр попросил СБУ наложить санкции на электронные СМИ, которые транслировали "военный парад" в Донецке.
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