СБУ изучит обращение Миротворца о финансировании кампании Зеленского спецслужбами РФ Сегодня, 15:09 970 Цей матеріал також доступний українською НВ Обращение Миротворца изучит главное следственное управление СБУ НВ

В Службе безопасности Украины пообещали изучить обращение центра Миротворец, в котором говорилось о финансирования избирательной кампании кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского со стороны российских спецслужб.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Интерфакс-Украина.

"Получили обращение. Главное следственное управление будет изучать", - заявила она.

В обращении Миротворца от 7 апреля утверждалось, что 25 февраля 2019 года они получили сведения о том, что спецслужбы РФ и прокремлевские террористические организации перечисляют средства штабу Зеленского.

Фото: Миротворец

В связи с этим Центр обратился в СБУ, СНБО и Верховную Раду с просьбой проверить эти сведения.