Мустафа Найем
Я тогда тоже Путин? Вы серьезно?
Иван Верстюк
Мода на милитари. Где мы теряем деньги
Богдан Данилишин
Как Украине сотрудничать с НАТО
Тимофей Милованов
Янукович или Порошенко. При ком быстрее росли зарплаты?
Спецтема: Выборы президента Украины

СБУ изучит обращение Миротворца о финансировании кампании Зеленского спецслужбами РФ

Сегодня, 15:09
970
Цей матеріал також доступний українською
СБУ изучит обращение Миротворца о финансировании кампании Зеленского спецслужбами РФ - фото

НВ

Обращение Миротворца изучит главное следственное управление СБУ

В Службе безопасности Украины пообещали изучить обращение центра Миротворец, в котором говорилось о финансирования избирательной кампании кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского со стороны российских спецслужб.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Интерфакс-Украина.

"Получили обращение. Главное следственное управление будет изучать", - заявила она.

В обращении Миротворца от 7 апреля утверждалось, что 25 февраля 2019 года они получили сведения о том, что спецслужбы РФ и прокремлевские террористические организации перечисляют средства штабу Зеленского.

Фото: Миротворец

В связи с этим Центр обратился в СБУ, СНБО и Верховную Раду с просьбой проверить эти сведения.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Спецслужбы РФ Финансирование Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Геополитика

Вчера, 17:13

img
Климкин о попытке вернуть РФ в Совет Европы: То же самое, что выпустить преступников из тюрем
Страны

Вчера, 22:54

img
Коррупционный скандал в США: голливудская актриса признала себя виновной во взяточничестве
События

Сегодня, 07:22

img
В зоне ООС погиб украинский военный, трое ранены

ТОП 3

Политика

7 апреля, 21:47

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
84933
Политика

Вчера, 11:42

img
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Степанова
21344
Политика

Вчера, 12:01

img
Выборы-2019: Когда состоится второй тур?
18114