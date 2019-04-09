СБУ изучит обращение Миротворца о финансировании кампании Зеленского спецслужбами РФ
В Службе
безопасности Украины пообещали изучить обращение центра Миротворец, в котором
говорилось о финансирования избирательной кампании кандидата в президенты и
шоумена Владимира Зеленского со стороны российских спецслужб.
Об этом сообщила
спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Интерфакс-Украина.
"Получили
обращение. Главное следственное управление будет изучать", - заявила она.
В обращении
Миротворца от 7 апреля утверждалось, что 25 февраля 2019 года они получили
сведения о том, что спецслужбы РФ и прокремлевские террористические организации
перечисляют средства штабу Зеленского.
В связи с этим Центр
обратился в СБУ, СНБО и Верховную Раду с просьбой проверить эти сведения.