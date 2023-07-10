Сейчас говорят, что Баканов играет в футбол в Конча-Заспе — нардеп Костенко 10 июля, 17:40 Экс-глава СБУ Иван Баканов (Фото:СБУ)

Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Радио NV рассказал, где сейчас может находиться бывший глава СБУ Иван Баканов.

«Сейчас говорят, что Баканов играет в футбол в Конча-Заспе, я слышал такую информацию», — сказал Костенко в эфире Radio NV.

Нардеп отметил, что не знает ничего об уголовных делах против Баканова, но со слов нынешнего главы СБУ Василия Малюка знает, что в отношении Баканова провели служебную проверку, результаты которой засекречены

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«Если нет уголовного дела, то, значит, признаков преступления не выявлено. … Не доказано того, что Баканов напрямую сдавал интересы государства. Возможно, по неопытности его просто использовали в темную, он не мог понять. Это теория. … Это должен доказать суд и служебное расследование: специально ли Баканов назначал, например, Кулинича, чтобы Кулинич мог влиять? … Это была служебная халатность или это была государственная измена? Может только суд это доказать», — отметил он.

Костенко также заявил, что, по его информации, Кулинич был близок к Баканову, и тот с ним советовался, и отметил, что «мы все слышали аудиозапись, которую обнародовало ГБР о том, что Кулинич непосредственно общался со своими наставниками в России и давал информацию».

Друга детства Владимира Зеленского и его партнера по студии Квартал-95 Ивана Баканова обвиняют в провале работы СБУ в предвоенный и начальный период полномасштабного вторжения. Речь идет о появлении в ключевой силовой структуре страны российских агентов, в частности подозреваемого в госизмене Олега Кулинича, экс-начальника одного из управлений спецслужбы.

«Война обнажила все, что происходит в СБУ. И в ОП ужаснулись от того, как руководил Баканов. По многим направлениям — полный провал», — объяснил источник NV на Банковой.

По его данным, Баканов находится под следствием — по словам чиновника ОП, он проходит в некоторых производствах Госбюро расследований (ГБР), касающихся оккупации приграничных территорий страны. Детали следствия топ-чиновник ОП не раскрыл.

В ГБР позже заявляли, что не нашли уголовных нарушений в действиях Баканова.

Баканова уволили в июле 2022 года с формулировкой — невыполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или иные тяжкие последствия.



СБУ задержала Олега Кулинича в июле 2022 года в результате спецоперации, проведенной совместно с Государственным бюро расследований.

Ему было объявлено подозрение в государственной измене(ст. 111 Уголовного кодекса Украины), создании преступной организации (ст. 255), самовольном оставлении места службы в условиях военного положения (ст. 407), завладении оружием и его незаконном хранении (ст. 410 и 263).

По данным следствия, он сотрудничал с ФСБ РФ и получил оперативный псевдоним Котигорошко, а его деятельность курировал так называемый «политический офис» в Москве, который организовали по заданию российской спецслужбы экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев.

По версии следствия, еще до начала полномасштабного вторжения России Кулинич шпионил в пользу страны-агрессора, занимался расстановкой «своих людей» в правоохранительных органах Украины и подстрекал граждан к государственной измене.