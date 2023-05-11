СБУ должна заниматься теми, кто призывает к возврату использования и распространения русского языка — Данилов 11 мая, 20:04 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что призывами к возврату использования и распространения русского языка в Украине должна заниматься Служба безопасности Украины.

«Сейчас кто-то там начинает рассказывать, что нам нужно возвращать русский язык. Это абсолютный позор. Я не знаю, куда там СБУ смотрит на этих деятелей, которые официально заявляют, что он должен быть распространен на территории нашего государства», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

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Он добавил, что не видит проблемы в том, что экс-глава Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев составил на русском языке письменное заявление о включении его в обменный список с Россией.

«Проблемы в этом я не вижу, потому что для таких, как Богуслаев, русский язык был родным», — сказал секретарь СНБО.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил убрать из паспортов старого образца русский язык.