СБУ до завтра разберется с Медведчуком: главное из интервью Порошенко Радио НВ Сегодня, 20:17 3483 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Петр Порошенко дает интервью Радио НВ пресс-служба президента

За 11 дней до второго тура президентских выборов действующий глава государства Петр Порошенко дал интервью НВ.

Президент поручил СБУ определить, эффективна ли работа Виктора Медведчука в переговорах по освобождению украинских пленных, прокомментировал результаты первого тура, где его конкурент, шоумен Владимир Зеленский набрал примерно на 2 млн больше голосов, коррупционные скандалы, которые потрясли страну накануне выборов, а также высказался об олигархе Игоре Коломойском, с которым связывают Зеленского.



НВ приводит ключевые заявления Порошенко.



Результаты первого тура выборов - сигнал властям, что ситуация требует решительных изменений. Надо срочно восстанавливать доверие. Если надо было дать урок Порошенко, то Порошенко этот урок получил.



Мне не было известно ни о каких коррупционных схемах. Ни к каким коррупционным схемам президент Петр Порошенко не имел отношения. Я честно смотрю в глаза в том числе правоохранительным органам.



Меня удивляет, что расследование по Укроборонпрому продолжается с 2016 года. Что вы ждали три года? Что вам еще нужно? И почему дело не в суде? Это вопрос к НАБУ, к САП, ко всем правоохранительным органам. А дело по энергетическому сектору ... Четыре года! Что вы ждали? Почему намеренно и сознательно происходит утечка из правоохранительных органов? И эта утечка происходит прямо за неделю до выборов.

Я просил (директора НАБУ) Сытника: виновных - в тюрьму , общество в известность. Больше я ни к кому не обращался.



Путин хочет, чтобы пришел слабый кандидат в президенты, неопытный главнокомандующий. Он хочет использовать это, чтобы выйти из ловушки, в которую сам себя загнал.

Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Путина. Он был единственным каналом связи с Путиным, который оказался неэффективным. Что и как делать Украине - это уж совсем не компетенция Медведчука. У него была одна функция - освобождение заложников из подвалов на оккупированных территориях и из России.



Обращаюсь к СБУ рассмотреть целесообразность дальнейшего использования Медведчука в гуманитарной группе для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным. Доложить мне завтра.



Я снял Коломойского с должности, потому что его деятельность наносила колоссальный ущерб государству. В первую очередь - экономическим интересам. Председатель ОГА имел одновременно: расследование и по захвату контроля над государственной Укрнафтой, и Укртранснофатою, и частные армии.



Один из моих любимых стихов - Лины Костенко. Он начинается словами "Не допускай такой мысли" (Порошенко так ответил на вопрос: допускает ли проигрыш во втором туре выборов президента).

Я не Янукович. Есть оценка ОБСЕ, всех международных наблюдателей, которых было больше двух с половиной тысяч, это были наиболее честные, наиболее прозрачные, наиболее соответствовавшие волеизъявлению граждан выборы в Украине, которые организовал Порошенко.



Если спросят, что больше всего изменилось за последние 5 лет, то ответ будет: больше всего изменился сам Петр Порошенко.



Хочу сказать неуважаемой мною пятой колонне и информационной части гибридной войны: не дождетесь. Я никогда не прятался.

Если Россия заблокирует решение о введении на Донбасс "голубых касок", то будут усилены санкции. В очень чувствительных сферах. Например, в финансовой, в активах ближайшего окружения Путина. Каждый месяц цена за оккупацию для России должна расти. Я знаю, как это сделать.

Основная ошибка - в стратегической коммуникации.