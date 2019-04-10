СБУ до завтра разберется с Медведчуком: главное из интервью Порошенко Радио НВ
За 11 дней до второго тура президентских выборов действующий глава государства Петр Порошенко дал интервью НВ.
Президент поручил СБУ определить, эффективна ли работа Виктора Медведчука в переговорах по освобождению украинских пленных, прокомментировал результаты первого тура, где его конкурент, шоумен Владимир Зеленский набрал примерно на 2 млн больше голосов, коррупционные скандалы, которые потрясли страну накануне выборов, а также высказался об олигархе Игоре Коломойском, с которым связывают Зеленского.
НВ приводит ключевые заявления Порошенко.
Результаты первого тура выборов - сигнал властям, что ситуация требует решительных изменений. Надо срочно восстанавливать доверие. Если надо было дать урок Порошенко, то Порошенко этот урок получил.
Мне не было известно ни о каких коррупционных схемах. Ни к каким коррупционным схемам президент Петр Порошенко не имел отношения. Я честно смотрю в глаза в том числе правоохранительным органам.
Меня удивляет, что расследование по Укроборонпрому продолжается с 2016 года. Что вы ждали три года? Что вам еще нужно? И почему дело не в суде? Это вопрос к НАБУ, к САП, ко всем правоохранительным органам. А дело по энергетическому сектору ... Четыре года! Что вы ждали? Почему намеренно и сознательно происходит утечка из правоохранительных органов? И эта утечка происходит прямо за неделю до выборов.
Я просил (директора НАБУ) Сытника: виновных - в тюрьму , общество в известность. Больше я ни к кому не обращался.
Путин хочет, чтобы пришел слабый кандидат в президенты, неопытный главнокомандующий. Он хочет использовать это, чтобы выйти из ловушки, в которую сам себя загнал.
Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Путина. Он был единственным каналом связи с Путиным, который оказался неэффективным. Что и как делать Украине - это уж совсем не компетенция Медведчука. У него была одна функция - освобождение заложников из подвалов на оккупированных территориях и из России.
Обращаюсь к СБУ рассмотреть целесообразность дальнейшего использования Медведчука в гуманитарной группе для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным. Доложить мне завтра.
Я снял Коломойского с должности, потому что его деятельность наносила колоссальный ущерб государству. В первую очередь - экономическим интересам. Председатель ОГА имел одновременно: расследование и по захвату контроля над государственной Укрнафтой, и Укртранснофатою, и частные армии.
Один из моих любимых стихов - Лины Костенко. Он начинается словами "Не допускай такой мысли" (Порошенко так ответил на вопрос: допускает ли проигрыш во втором туре выборов президента).
Я не Янукович. Есть оценка ОБСЕ, всех международных наблюдателей, которых было больше двух с половиной тысяч, это были наиболее честные, наиболее прозрачные, наиболее соответствовавшие волеизъявлению граждан выборы в Украине, которые организовал Порошенко.
Если спросят, что больше всего изменилось за последние 5 лет, то ответ будет: больше всего изменился сам Петр Порошенко.
Хочу сказать неуважаемой мною пятой колонне и информационной части гибридной войны: не дождетесь. Я никогда не прятался.
Если Россия заблокирует решение о введении на Донбасс "голубых касок", то будут усилены санкции. В очень чувствительных сферах. Например, в финансовой, в активах ближайшего окружения Путина. Каждый месяц цена за оккупацию для России должна расти. Я знаю, как это сделать.
Основная ошибка - в стратегической коммуникации.