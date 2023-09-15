«Один из рупоров Кремля в Украине». СБУ проводит обыски у Шуфрича, но его задержание не подтвердилось — источники NV 15 сентября, 09:33 К Шуфричу пришли сотрудники СБУ (Фото:Юрий Бутусов/Facebook)

Источники NV в СБУ не подтвердили задержание народного депутата от запрещенной в Украине ОПЗЖ Нестора Шуфрича. В то же время собеседники рассказали, что у него действительно проходят обыски, политика подозревают в государственной измене.

«Нестор не только регулярно получал по голове в парламентских драках, но и тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем. Тем самым, который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине», — сказал собеседник NV.

Видео дня

Источники утверждают, что по заданию Сивковича Шуфрич был «одним из рупоров Кремля в Украине».

В пятницу, 15 сентября, журналист Юрий Бутусов заявил, что Служба безопасности Украины задержала народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Ему инкриминируется государственная измена.

По словам журналиста, Шуфрич является фигурантом дела касательно российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

Сотрудники Государственного бюро расследований в июле 2022 года сообщили о подозрении в госизмене заместителю секретаря СНБО в 2010—2013 годах Владимиру Сивковичу.

По мнению следствия, Сивкович согласился на сотрудничество с ФСБ не позднее июня 2019 года. Экс-замсекретаря СНБО координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям страны-агрессора секретные сведения, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины. Он также был куратором агента ФСБ, бывшего заместителя Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, которого задержали в июле 2022 года.



УП сообщала, что скрывающийся в России Сивкович готовился стать «менеджером» фейковых оккупационных «властей» после начала полномасштабного вторжения в Украину.