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Сайдик: Вопрос о снятии блокады был поднят представителями ОРДЛО и поддержан РФ

Сегодня, 18:37
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Сайдик: Вопрос о снятии блокады был поднят представителями ОРДЛО и поддержан РФ - фото

UNIS Vienna/Flickr

Мартин Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что вопрос о снятии экономической блокады был поднят представителями ОРДЛО и поддержан РФ.

Об этом Сайдик заявил в четверг в Киеве.

«На самом деле во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО и поддержан в общей форме российской стороной», — цитирует Сайдика Интерфакс-Украина.

Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в своих высказываниях говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с данным вопросом.

«Он (Кучма — Ред.) особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимна и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мер. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины», — подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.

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Сайдик пояснил, что причиной произошедшего недопонимания является то, что когда представители ОБСЕ в ТКГ употребляют термин «блокада», то он в их понимании воспринимается как «этот широкий комплекс вышеупомянутых мер, предпринятых всеми сторонами конфликта».

Спецпредставитель ОБСЕ считает, что все ограничительные меры, предпринятые с марта 2017 года внесли свой «негативный вклад в увеличение разрыва между сторонами конфликта».

«Мы (ОБСЕ — Ред.) всегда выступали и выступаем за то, чтобы эта тенденция разрыва внутри страны была не только прекращена, но и восставлена ситуация, предшествующая марту 2017 года», — сказал Сайдик.

5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились относительно подготовки нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

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Также Кучма якобы выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Заявления Кучмы вызвали резкую критику со стороны украинского политикума.

Пятый президент Украины Петр Порошенко сравнил подобные заявления с капитуляцией.

Теги:   Леонид Кучма Донбасс ОБСЕ Мартин Сайдик

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