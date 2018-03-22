Савченко заявила о желании баллотироваться в президенты

Савченко: Посмотрим, что из этого выйдет

Народный депутат Надежда Савченко завила о желании баллотироваться на пост президента Украины на выборах в 2019 году.

Об этом она сказала во время ток-шоу в эфире телеканала NewsOne.

"Я вам сказала, наверное, в тот же день, когда вышла, или на первой своей пресс-конференции. Я тогда сказала: "Да, я буду баллотироваться в президенты Украины". Я не тот человек, который изменяет своему слову", - ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

Савченко добавила, что для кого-то это может быть "смешно и нелепо", а кто-то "может ждать этого, в конце концов".

"Мы посмотрим, что из этого получится", - резюмировала нардеп.

В четверг, 22 марта, регламентный комитет Рады поддержал снятие неприкосновенности и арест нардепа Савченко.

Напомним, 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко готовила теракт в здании Верховной Рады.

По его словам, во время атаки Савченко планировала использовать гранаты, миномет и автоматы, чтобы уничтожить сначала ложу и купол Верховной Рады, а потом "автоматами добивать тех, кто выживет".

Сама Савченко обвинения в свой адрес назвала "абсурдом", заявив, что об уничтожении Администрации президента и парламента не думал только ленивый.