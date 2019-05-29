Савченко решила участвовать в парламентских выборах Вчера, 22:05 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Надежда Савченко Радио Свобода

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что будет участвовать в парламентских выборах.

Об этом сообщает 112 Украина.

«Общественно-политическая платформа Надежды Савченко будет участвовать в этих выборах. Политическая партия Общественно-политическая платформа Надежды Савченко будет участвовать в политических выборах именно под этим названием», — сказала она.

Однако, по словам нардепа, дата съезда партии пока неизвестна.

«О том, какая это будет команда, — вы увидите после собрания открытые списки, я смогу объяснить и защитить всех, кто будет стоять рядом со мной, передо мной и за мной. Дата собрания еще неизвестна», — сказала Савченко.