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Савченко решила участвовать в парламентских выборах

Вчера, 22:05
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Савченко решила участвовать в парламентских выборах - фото

Радио Свобода

Надежда Савченко

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что будет участвовать в парламентских выборах.

Об этом сообщает 112 Украина.

«Общественно-политическая платформа Надежды Савченко будет участвовать в этих выборах. Политическая партия Общественно-политическая платформа Надежды Савченко будет участвовать в политических выборах именно под этим названием», — сказала она.

Однако, по словам нардепа, дата съезда партии пока неизвестна.

«О том, какая это будет команда, — вы увидите после собрания открытые списки, я смогу объяснить и защитить всех, кто будет стоять рядом со мной, передо мной и за мной. Дата собрания еще неизвестна», — сказала Савченко.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Надежда Савченко

Спецтема   Выборы в Раду

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