Савченко пытается через суд вернуться в парламентский комитет по нацбезопасности

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко пытается через суд вернуться в состав парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, откуда ее исключили после заявлений главы ГПУ Юрия Луценко о ее участии в подготовке теракта.

Об этом пардеп сообщила у себя в Facebook.

"Сегодня я подала административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады относительно исключения меня из членов комитета по национальной безопасности и обороне", - написала она.

По словам Савченко, "в законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", но не его члена.

Ранее сообщалось, что 15 марта Верховная Рада исключила Надежду Савченко из состава комитета по нацбезопасности.

Напомним, глава ГПУ Юрий Луценко принял решение о внесении в парламент представление на привлечение к криминальной ответственности, задержание и арест Савченко.

По его словам, она готовила теракт в Верховной Раде.

Сама Савченко обвинения в свой адрес назвала "абсурдом", однако признала, что думала об уничтожении Администрации президента и парламента.

"А кто не думал взорвать Банковую или Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена? Это является преступлением? Об этом нельзя говорить?" - заявила она перед допросом у здания СБУ.

Ранее сообщалось, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана.

Сам Рубан был задержан 8 марта на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Ему объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК Незаконное обращение с оружием, и ч.1 ст.14 Приготовление к преступлению, ч.3 ст.258 Террористический акт. Суд оставил его под стражей на 2 месяца.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Рубан со своей группировкой, куда, по версии прокуратуры, входили Захарченков, Березень, Лящ и Мезенцев, готовился дестабилизировать украинское общество с помощью массовых террористических атак.