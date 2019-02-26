Савченко признала, что хотела взорвать Раду, но не видит в этом ничего незаконного - видео Вчера, 18:07 2033 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Дмитрия Гордона/YouTube Савченко подчеркнула, что воплотить свое желание в жизнь ей так и не удалось Скриншот с видео Дмитрия Гордона/YouTube

Лишенная неприкосновенности народный депутат Надежда Савченко, которой инкриминируют сотрудничество с пророссийскими террористами, признала, что хотела совершить теракт в Верховной Раде.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона, хотела ли она взорвать "пол-Киева".

"Хотела ли я? Как каждый здравомыслящий человек у меня возникают шуточные желания, острые, саркастические. Да, я хотела, но хотеть и сделать - не одно и то же. И не пол-Киева, мы говорим только о Верховной Раде. И у нас об этом говорят люди на кухнях, за желания не сажают", - заявила Савченко.

При этом, судя по опубликованному ранее прокуратурой видео, для осуществления своего "желания" она пыталась завербовать украинских военнослужащих и сотрудничала с пророссийскими террористами.

Напомним, Савченко и руководителю общественной организации Офицерский корпус Владимиру Рубану вменяют сговор с главарями "ЛДНР" с целью подготовки теракта в Верховной Раде.