Савченко пришла в Раду с вещами для тюрьмы - сестра

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Надежда Савченко заранее собрала вещи для тюрьмы, рассказала ее сестра
Фото Украинская правда

Надежда Савченко заранее собрала вещи для тюрьмы, рассказала ее сестра

Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера рассказала, что Надежда была готова к задержанию и шла в Верховную Раду с сумкой вещей для тюрьмы.

Об этом она сказала журналистам у здания СБУ, сообщает Украинская правда.

"Собрала необходимые вещи, которые разрешены - без металла, без шнурков, - и эта сумка лежит у меня в машине... Мы ехали утром в Верховную Раду с вещами", - сказала Вера Савченко.

Она также добавила, что рассчитывает на реакцию украинцев и мирового сообщества, но пока не знает, будет ли собирать митинги в поддержку Савченко.

Она предположила, что меру пресечения могут выбрать уже до конца суток.

"Вполне возможно, что сегодня соберется и суд. Судьи у нас карманные, по звонку вызовут, они сюда придут, молоточком стукнут - и будет мера пресечения", - сказала Савченко.

Ранее Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

Впоследствии следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она в сопровождении следователей и журналистов пошла в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

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