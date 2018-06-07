07 июня 2018, четверг

Савченко подала в суд на Верховную Раду

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Савченко задержали сразу после голосования в Раде

Савченко задержали сразу после голосования в Раде

Защита народного депутата Надежды Савченко подала в суд административный иск на Верховную Раду.

Как сообщили в пресс-службе политической партии нардепа, Савченко оспаривает решение о привлечении к ответственности и арест.

По мнению адвокатов, они были "позорно и незаконным способом проголосованы парламентом".

Иск подан в Кассационный административный суд.

2 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться президент Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

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Савченко признала, что причастна к вывозу оружия из оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

15 мая Шевченковский райсуд Киева продолжил еще на два месяца меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей.  

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