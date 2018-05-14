Савченко заявила об отказе от адвокатов во время заседания суда

Народный депутат Надежда Савченко отказалась от всех своих адвокатов и попросила суд предоставить ей государственного правозащитника.

Об этом она заявила во время заседания Шевченковского райсуда, где рассматривают ее дело, пишет Интерфакс-Украина.

"Мне непонятны публичные заявления моих адвокатов. Я считаю, что адвокаты не имеют права настраивать своего подзащитного против его родственников", - пояснила она свое решение.

Отмечается, что на заседании суд разрешил Савченко сидеть за столом, а не в стеклянной кабине.

Ранее от Савченко ушли ее адвокаты Дмитрий Бугай и Олег Соловей.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном. Они якобы планировали свержение действующей власти и убийства ее представителей.

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