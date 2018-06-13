Савченко написала Путину: просит освободить 66 украинских политзаключенных

Народный депутат Украины Надежда Савченко, находящаяся под арестом в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве, обратилась к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором просит о помиловании украинских политзаключенных.

В среду, 13 июня, на официальной странице Савченко в Facebook была размещена фотокопия письма на бланке народного депутата Украины. К обращению приложен список 66 украинских политзаключенных, которые содержатся на территории России.

"Исключительная ситуация, которая сложилась вокруг судьбы моих соотечественников, граждан Украины, которые сейчас находятся в местах лишения свободы Российской Федерации, жизнь и здоровье которых сейчас находятся в серьезной опасности, а время идет на считанные дни, а то и часы, когда еще есть возможность сохранить им жизнь, не может не заставить меня обратиться лично к Вам, посредством открытого письма, с искренней просьбой от меня лично, от имени моих избирателей, от имени каждого неравнодушного в Украине и во всем мире к судьбе украинских заключенных в России, освободить граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах и следственных изоляторах, любым правовым способом", - пишет Савченко.

Нардеп просит президента РФ помиловать и освободить украинских политзаключенных - "сделать этот шаг, чтобы мир на украинской земле, мир между украинским и российским народами и мир в международных отношениях России и Украины… стал возможен".

В письме Путину Савченко также отмечает, что освобождение украинских узников "существенно изменит в лучшую сторону положение России на международной арене, а также … двусторонний диалог со многими странами".

В списке указаны, среди прочих, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Александр Шумков, Руслан Зейтуллаев, Рустем Исмаилов, Умир Есеров.

2 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться президент Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия из оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

15 мая Шевченковский райсуд Киева продолжил еще на два месяца меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей.