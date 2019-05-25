САП вызовет Порошенко на допрос по делу о коррупции в Центрэнерго — СМИ
Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена вызвать экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о коррупции в Центрэнерго, пишут Українські новини со ссылкой на источник в ведомстве.
«Будет обязательно вызван и допрошен», — сказал собеседник издания.
Дата возможного допроса пока не называется.
Предположительно, допрос может состояться уже в июне.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла четыре уголовных производства по заявлениям Дмитрия Крючкова о правомерности действий экс-президента Петра Порошенко и ряда чиновников.
Согласно заявлению экс-нардепа, преступные действия должностных лиц Центрэнерго координировались народным депутатом Игорем Кононенко и бывшим президентом Петром Порошенко.
Во время заседания суда Крючков заявил, что окружение Порошенко якобы предлагало ему делиться прибылью.
Защита экс-президента обратилась в Генпрокуратуру с требованием расследовать заведомо ложные показания экс-нардепа.