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САП вызовет Порошенко на допрос по делу о коррупции в Центрэнерго — СМИ

Вчера, 19:57
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САП вызовет Порошенко на допрос по делу о коррупции в Центрэнерго — СМИ - фото

Петр Порошенко/Facebook

Дата допроса не называется

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена вызвать экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о коррупции в Центрэнерго, пишут Українські новини со ссылкой на источник в ведомстве.

«Будет обязательно вызван и допрошен», — сказал собеседник издания.

Дата возможного допроса пока не называется.

Предположительно, допрос может состояться уже в июне.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла четыре уголовных производства по заявлениям Дмитрия Крючкова о правомерности действий экс-президента Петра Порошенко и ряда чиновников.

Согласно заявлению экс-нардепа, преступные действия должностных лиц Центрэнерго координировались народным депутатом Игорем Кононенко и бывшим президентом Петром Порошенко.

Во время заседания суда Крючков заявил, что окружение Порошенко якобы предлагало ему делиться прибылью.

Защита экс-президента обратилась в Генпрокуратуру с требованием расследовать заведомо ложные показания экс-нардепа.

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