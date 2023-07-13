В САП сократили должность прокурора, который занимался делом экс-главы Верховного суда Князева 13 июля, 11:25 Специализированная антикоррупционная прокуратура (Фото:САП)

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сократили должность Александра Омельченко, который занимался делом экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.



Об этом сам Омельченко сообщил в комментарии Укринформу.



По его словам, он узнал, что уже не работает в САП, 3 июля. Перед этим, 30 июня, он был один день в отпуске.

«Меня ознакомили с приказом о том, что должность начальника первого отдела сокращена и одновременно создана новая должность — начальника первого отдела — заместителя начальника управления поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП, хотя такая должность законом не предусмотрена», — сказал Омельченко.

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Он связывает свое увольнение с конфликтом с главой САП Александром Клименко «по поводу определенных разногласий в понимании проведения процессуального действия по делу Князева». По мнению Омельченко, в САП было не сокращение, а лишение его должности.

«До этого каких-либо нареканий и претензий к моей работе не было. Оснований для сокращения должности также не было, поскольку у нас 11 прокуроров мобилизованы и ощущается нехватка кадров», — заявил он.

Омельченко обратился в Совет прокуроров с сообщением об угрозе независимости прокурора. По его словам, процессуальное руководство по делу Князева сейчас проводит группа прокуроров, которые вместе с ним работали над этим производством.

Дело Князева: что известно

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.



Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. 18 мая Князева арестовали на два месяца с альтернативой залога в размере 107 млн грн, позже залог уменьшили до 75 млн.

26 мая пленум Верховного суда выбрал новым главой Станислава Кравченко — он был председателем Кассационного уголовного суда в составе ВС.