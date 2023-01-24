САП просит открыть против нардепа Халимона дело из-за особняка за 10 млн гривен

24 января, 12:49
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САП настаивает на «незаконном обогащении» Павла Халимона (Фото:Слуга народу/Facebook)

САП настаивает на «незаконном обогащении» Павла Халимона (Фото:Слуга народу/Facebook)

На фоне скандала с имением народного депутата от Слуги народа Павла Халимона стоимостью 10 млн гривен Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивает на его привлечении к уголовной ответственности.

Как сообщает Укринформ, с соответствующим запросом САП обратилась в Офис генпрокурора.

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Согласно расследованию Украинской правды, Халимон во время войны приобрел себе имения в центре Киева стоимостью 10,3 млн гривен, которое, чтобы не указывать в декларации, оформил на свою сожительницу.

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В связи с этим САП настаивает на возбуждении уголовного дела по факту «незаконного обогащения» (ст. 368−5 УК Украины).

В антикоррупционном ведомстве настаивают, что сведения из журналистского расследования под названием «Слуга дома на Печерском холме», могут свидетельствовать о возможном факте приобретения «лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышают его законные доходы».

https://www.youtube.com/watch?v=HQEreTJKOEY

При этом в САП напомнили, что, согласно украинскому законодательству, сведения, свидетельствующие о совершении уголовного правонарушения народным депутатом, в Единый реестр досудебных расследований вносит именно генпрокурор.

Халимон занимает должность заместителя руководителя фракции Слуга народа и замглавы парламентского комитета по аграрной и земельной политике.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Коррупция Народные депутаты Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Скандал Офис генерального прокурора

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