САП открыла дело после журналистского расследования о главе Днепропетровской ОВА и компании, получившей бюджетные миллиарды 2 ноября, 20:57 Валентин Резниченко (Фото:Днепропетровская ОГА)

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело после журналистского расследования о главе Днепропетровской ОВА Валентине Резниченко и компании, которой администрация якобы передала 1,5 млрд бюджетных средств с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщили в пресс-службе САП в комментарии Радио Свобода, прокуроры открыли дела о злоупотреблении властью или служебным положением и отмывания имущества, полученного преступным путем. Валентин Резниченко сейчас не является подозреваемым или обвиняемым в уголовных делах.



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В среду, 2 ноября, Схемы и Украинская правда опубликовали расследование о якобы связи Резниченко с частной фирмой Будинвест Инжиниринг, которая получила 1,5 млрд грн на ремонт дорог в области. По информации журналистов, половина компании записана на Яну Хланту — профессиональную спортсменку и тренерку по пауэрлифтингу, подругу Резниченко.



Другая половина компании якобы связана с бизнесменами Владимиром и Леонидом Дубинскими, которых США подозревают в финансовых махинациях в Калифорнии. Фигуранты журналистского расследования пока не ответили на просьбу журналистов о комментариях.