Недостоверное декларирование: Омеляну огласили обвинительный акт Вчера, 09:54 Цей матеріал також доступний українською НВ Владимир Омелян НВ

В Соломенском районном суде Киева состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Владимира Омеляна в недостоверном декларировании.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, на заседании прокурор САП огласил обвинительный акт.



Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств.

Следующее заседание запланировано на 23 августа.

Обвинительный акт в отношении Омеляна был направлен в суд за несколько дней до вынесения Конституционным судом Украины решения о признании неконституционной статьи об уголовной ответственности за незаконное обогащение. В этой части коллегией судей принято решение о закрытии уголовного производства.

Таким образом Омелян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных соответственно на сумму более 3 миллионов гривен и 8 миллионов гривен.