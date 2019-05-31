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САП не хочет превращать следствие в шоу — Холодницкий

31 мая, 20:49
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САП не хочет превращать следствие в шоу — Холодницкий - фото

Alexandr Senko via Facebook

Назар Холодницкий

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, не хочет превращать следствие в шоу.

Об этом сообщает 112 Украина.

«Мы бы очень не хотели превращать следствие в шоу, я надеюсь, что господин Сытник прислушивается тоже к этому, и мы вместе покажем результат, но это должно быть законно», — сказал он.

«Дела новые, обычно, будут начинаться, будут заявления о преступлениях, будет самостоятельное выявление следователем или прокурорами преступления, будет внесение сведений в ЕРДР. Те дела, которые на стадии следствия, они, обычно, будут завершены, следствие продолжается», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.

Теги:   САП Назар Холодницкий

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