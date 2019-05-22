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САП начала расследование правомерности действий Порошенко по заявлению экс-нардепа Крючкова

Вчера, 17:12
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САП начала расследование правомерности действий Порошенко по заявлению экс-нардепа Крючкова - фото

Радио Свобода

САП открыла ряд уголовных дел по заявлениям Дмитрия Крючкова

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла четыре уголовных производства по заявлениям бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова о правомерности действий экс-президента Петра Порошенко и ряда чиновников.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины начато по факту возможной преступной схемы в ПАО Центрэнерго и Фонде государственного имущества Украины. По мнению Крючкова, в органах правления и наблюдательного совета Центрэнерго незаконно распределили ключевые должности с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

«Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины», — говорится в сообщении.

Другое дело касается закупки угля должностными лицами Центрэнерго по завышенной стоимости на общую сумму около 170 млн. Расследование предварительно ведется по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

САП также открыла уголовное производство по факту незаконного завладения имуществом и средствами ЗАО Нижнеднестровская ГЭС и ОАО Укргидроэнерго. Размер нанесенного ущерба превышает 2,2 млрд грн. Дело предварительно квалифицировано по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Четвертое уголовное производство открыто по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО Черкассыоблэнерго и ОАО Азот. Согласно заявлению Крючкова, Черкассыоблэнерго и Азот заключили неправомерное мировое соглашение о рассрочке задолженности на общую сумму 1,276 млрд грн и его выплату частями в период с апреля 2019 по март 2027 года. По убеждению депутата, условия сделки сформулированы таким образом, что она фактически не может быть выполнена. Действия должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Напомним, что 15 апреля Дмитрий Крючков был экстрадирован в Украину из Германии по подозрению в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн. Он является фигурантом дела о хищении средств подконтрольных государству облэнерго.

Суд арестовал его на 45 суток с правом внесения залога в сумме 7,11 млн грн.

В суде Крючков заявил, что окружение президента Петра Порошенко якобы предлагало ему делиться прибылью, а директор НАБУ Артем Сытник якобы получил $ 500 тыс. взятки от ХК Энергосети.

Теги:   Петр Порошенко Дмитрий Крючков САП

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