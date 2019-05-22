САП начала расследование правомерности действий Порошенко по заявлению экс-нардепа Крючкова Вчера, 17:12 2718 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода САП открыла ряд уголовных дел по заявлениям Дмитрия Крючкова Радио Свобода

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла четыре уголовных производства по заявлениям бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова о правомерности действий экс-президента Петра Порошенко и ряда чиновников.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины начато по факту возможной преступной схемы в ПАО Центрэнерго и Фонде государственного имущества Украины. По мнению Крючкова, в органах правления и наблюдательного совета Центрэнерго незаконно распределили ключевые должности с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

«Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины», — говорится в сообщении.

Другое дело касается закупки угля должностными лицами Центрэнерго по завышенной стоимости на общую сумму около 170 млн. Расследование предварительно ведется по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

САП также открыла уголовное производство по факту незаконного завладения имуществом и средствами ЗАО Нижнеднестровская ГЭС и ОАО Укргидроэнерго. Размер нанесенного ущерба превышает 2,2 млрд грн. Дело предварительно квалифицировано по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Четвертое уголовное производство открыто по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО Черкассыоблэнерго и ОАО Азот. Согласно заявлению Крючкова, Черкассыоблэнерго и Азот заключили неправомерное мировое соглашение о рассрочке задолженности на общую сумму 1,276 млрд грн и его выплату частями в период с апреля 2019 по март 2027 года. По убеждению депутата, условия сделки сформулированы таким образом, что она фактически не может быть выполнена. Действия должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Напомним, что 15 апреля Дмитрий Крючков был экстрадирован в Украину из Германии по подозрению в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн. Он является фигурантом дела о хищении средств подконтрольных государству облэнерго.

Суд арестовал его на 45 суток с правом внесения залога в сумме 7,11 млн грн.

В суде Крючков заявил, что окружение президента Петра Порошенко якобы предлагало ему делиться прибылью, а директор НАБУ Артем Сытник якобы получил $ 500 тыс. взятки от ХК Энергосети.