Молниеносность принятия закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП , шокировала даже многих представителей команды президента Украины Владимира Зеленского. А Евросоюз, вероятно, пытался убедить Киев приостановить скоростное внедрение документа в жизнь, пишет журнал The Economist .

«Президент Зеленский усиливает контроль», — с таким подзаголовком вышла статья The Economist, заголовок которой констатирует волну «возмущения в Украине из-за атак власти на антикоррупционные органы».

«Мало кто из депутатов может вспомнить, чтобы парламент принимал закон такой важности настолько поспешно», — пишет издание. Вся процедура принятия изменений, подчинивших два главных независимые антикоррупционные органы Украины генеральному прокурору, которого назначает президент, да еще в военное время, оставила «ощущение чего-то, что делалось в панике», констатирует статья The Economist.

«Голосование за подрыв важнейших антикоррупционных реформ Украины бросает тень на будущий курс страны», — говорится в материале.

Издание добавляет, что предпосылки для этого момента зрели в Украине уже несколько недель, и перечисляет соответствующие события. «В начале июля правительство заблокировало назначение Александра Цывинского, детектива с хорошей репутацией, на вакантную должность директора Бюро экономической безопасности. После этого произошло, вероятно, политически мотивированное задержание Виталия Шабунина, известного антикоррупционного активиста. В середине июля перестановки в правительстве усилили ультралоялистов, включая нового премьер-министра [Юлию Свириденко]. Позже, 21 июля, Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора провели десятки обысков, направленных против работников НАБУ и САП […], обвинив их в коррупции и незаконных связях с Россией», — напоминает The Economist о ряде событий, которые считает взаимосвязанными.

The Economist называет их «тревожными эпизодами» и добавляет, что при других условиях они «могли бы потеряться в хаосе, который определяет внутреннюю политику Украины и конкурентную правоохранительную среду». Издание признает, что пока продолжаются текущие громкие расследования, «без полной осведомленности о доказательствах нельзя исключать фактических преступных действий» со стороны тех, кто стал объектами этих резонансных дел [в частности по НАБУ — прим. ред]. Кроме того, в материале указывается на «агрессивный» характер деятельности некоторых украинских антикоррупционных активистов, который поляризовал общество и оставил их «без сторонников«.

«Однако решение власти начать полномасштабное наступление на реформы времен Майдана свидетельствует о том, что происходит что-то зловещее. Источники предполагают, что триггером для законопроекта могло стать открытие расследований со стороны НАБУ в отношении людей внутри Офиса президента», — пишет The Economist.

В статье издания подчеркивается, что "атака на антикоррупционную инфраструктуру Украины шокировала многих в команде самого Зеленского". Один из чиновников, имя которого в материале не называется, предположил, что поспешность и масштабность законопроекта напоминают печально известные законы 16 января 2014 года против протестующих Революции достоинства — «один из последних актов правительства Виктора Януковича, прежде чем диктатор был вынужден бежать из Киева на вертолете», как напоминает The Economist. «Другой инсайдер предположил, что Офис президента решил воспользоваться моментом безнаказанности и возможности», — добавляет издание, напоминая о контексте условного «потепления» в отношениях Украины с президентом США Дональдом Трампом после того, как тот, «похоже, разочаровался во Владимире Путине». «Теперь внимание переключилось на внутренних врагов», — цитирует свой источник-инсайдера The Economist. И добавляет мнение нардепа от голоса Ярослава Железняка: «263 радостных депутата легализовали коррупцию. Месседж был простым: вы можете брать все, что хотите, пока остаетесь лояльными».

Комментируя подписание резонансного закона Зеленским поздно вечером 22 июля, издание добавляет: «Насколько стало понятно The Economist, Европейский Союз, один из ключевых источников финансирования Украины, давил на украинского лидера, чтобы тот приостановил [введение закона в действие]». Еще до подписания документа комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в своих публичных постах в соцсетях дала понять, что закон негативно повлияет на переговоры Украины о членстве в Евросоюзе. «Независимые органы, такие как НАБУ и САП, важны для пути Украины в ЕС», — написала она.

А послы стран G7 в Киеве опубликовали совместное заявление, в котором выразили «серьезную обеспокоенность» событиями в Украине. Впрочем, такая риторика «имела незначительное влияние», говорится в статье.

Скандальный закон № 12414 о НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, когда его опубликовала парламентская газета Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, поскольку:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Несмотря на эти протесты с требованиями ветировать документ, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».