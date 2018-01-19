Порошенко предложил, как усилить санкции против России

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Абхазия и Южная Осетия смогут усилить аргументацию Украины для продолжения санкций против РФ
Фото: АПУ

Абхазия и Южная Осетия смогут усилить аргументацию Украины для продолжения санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в настоящее время проводится работа по совершенствованию механизма санкций Европы против России, и Грузия может к ней присоединиться.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины по итогам встречи 19 января с председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.

"Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию", сказал Порошенко.

Собеседники подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

Указывается, что стороны также подчеркнули важность имплементации Декларации об установлении стратегического партнерства между Украиной и Грузией.

Смотрите также

Напомним, процедура продления санкций против России предусматривает, что каждые полгода Брюссель их должно продолжить. Последний раз, 21 декабря, Совет Европейского Союза продлил экономические санкции против России до 31 июля 2018 года.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове