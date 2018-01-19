Порошенко предложил, как усилить санкции против России

Абхазия и Южная Осетия смогут усилить аргументацию Украины для продолжения санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в настоящее время проводится работа по совершенствованию механизма санкций Европы против России, и Грузия может к ней присоединиться.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины по итогам встречи 19 января с председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.

"Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию", сказал Порошенко.

Собеседники подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

Указывается, что стороны также подчеркнули важность имплементации Декларации об установлении стратегического партнерства между Украиной и Грузией.

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Напомним, процедура продления санкций против России предусматривает, что каждые полгода Брюссель их должно продолжить. Последний раз, 21 декабря, Совет Европейского Союза продлил экономические санкции против России до 31 июля 2018 года.