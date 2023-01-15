«Ответственность будет для всех»: Зеленский анонсировал новые санкции за содействие российской агрессии

15 января, 22:27
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Совет нацбезопасности и обороны Украины продолжает работу над санкционными списками, и скоро будут известны следующие решения по ограничениям.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения в воскресенье, 15 января.

По его словам, в СНБО работают над тем, чтобы украинские санкции действовали также в Европе и в мире.

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«Ответственность за террор будет для всех: и для тех, кто убивает, и для тех, кто помогает убивать», — сказал президент.

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Он добавил, что перечень лиц, против которых в воскресенье были введены ограничения, был тщательно подготовлен.

«По каждой фамилии есть ответственная мотивация. Те, кто оправдывает террор. Те, кто смазывает российскую машину пропаганды. Те, кто пытался продать Украину где-нибудь в Москве. Эта публика получит полный список персональных ограничений», — высказался Зеленский.

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15 января президент Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных санкций против еще 198 деятелей культуры и медиасферы. В список попали, в частности, российский музыкальный критик Сергей Соседов, российские телеведущие Яна Рудковская и Борис Корчевников, белорусский пропагандист Григорий Азаренок, а также пропагандистка и экс-ведущая медведчуковских телеканалов Диана Панченко.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   СНБО Владимир Зеленский Санкции Война России против Украины

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