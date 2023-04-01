Более 200 россиян. Сын Медведева, мать Кабаевой, дочь Кадырова и бывший премьер РФ Зубков — кто еще попал под санкции СНБО 1 апреля, 20:39 Бывший премьер РФ Виктор Зубков (Фото:en.kremlin.ru)

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против более 200 граждан РФ и сотен российских компаний.

Об этом сообщается в указах главы Украинского государства.



В частности, под санкции попал директор департамента правительства РФ по формированию системы Открытое правительство Борис Рапопорт, заместитель председателя правления ПАО Газпром Сергей Хомяков, замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин.

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Также ограничения применены против главы Национальной медицинской палаты России Леонида Рошаля, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, губернатора Забайкальского края Александра Осипова и главы Республики Хакасия Валентина Коновалова.

В санкционный список также попали родственники ряда российских политиков, в частности, супруга и сын заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарик Кадырова, дочери заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, а также мать российской гимнастки Алины Кабаевой Любовь Кабаева.



Ограничения ввели и против бывшего премьер-министра России Виктора Зубкова.

Также санкции применили против генерального директора компании Nord Stream 2 Маттиаса Варниги, недавно сообщившего, что покидает свой пост.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против экспрезидента компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, Совета Федерации РФ, Минфина РФ, ФСБ и еще 272 физических и 377 юридических лиц.

Также в санкционный список попали граждане Ирана и Корпус стражей Исламской революции.

Ограничения вводятся сроком 5−10 лет. Они предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет на заключение договоров и совершение сделок и прочее.