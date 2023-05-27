Украина вводит санкции против компаний, которые работают на российский террор — Зеленский

27 мая, 21:34
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 27 мая, рассказал о новом санкционном пакете против страны-агрессора России.

По словам главы государства, санкции коснулись в основном российских компаний, которые работают на террор, — предприятий ВПК и связанных с ними предприятий, обслуживающих полномасштабную войну против Украины. Также под санкции попали люди, через которых этими компаниями управляют.

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«Не все из них действуют на территории государства-террориста, некоторые — в других странах. Но глобальное давление получат все. Шаг за шагом мы собираем полные данные обо всех, кто работает на агрессию — прямо или косвенно. Каждый такой человек будет заблокирован, и наши, украинские, санкции либо уже синхронизированы, либо будут синхронизированы с санкциями свободного мира», — подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что страна-агрессор, а также все, кто пытается помочь ей с террором, проиграют, а Украина вместе с союзниками будет вводить новые, более масштабные санкции.

https://www.youtube.com/embed/YhCkl17Bl1M

Президент Украины 27 мая ввел в действие санкции СНБО против 220 компаний и 51 физического лица, которые связаны с Россией.

Евросоюз готовит 11-й пакет санкций против России, целью которого будет перекрыть пути обхода уже существующих ограничений. По информации Politico, новый пакет санкций блокируют Венгрия и Греция.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   СНБО Российская агрессия Санкции против России Агрессия РФ Владимир Зеленский Украинские санкции Санкции Война России против Украины

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