Удар по российскому ВПК и тем, кто хранит имущество военных преступников. Зеленский рассказал о новом пакете санкций против России 22 апреля, 21:37 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 22 апреля, рассказал, кого коснулись новые санкционные решения против России.

Глава государства отметил, что санкции вводятся в первую очередь против предприятий, которые обеспечивают армию страны-террориста РФ: в санкционные списки добавили 322 компании — производителей оружия и комплектующих.



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В другие два санкционных списка включили физических и юридических лиц, которые помогают обходить антироссийские санкции, хранят имущество российских военных преступников и причастны к уничтожению свободы «как на территории самой России, так и на нашей земле», добавил президент.

«Наши санкционные пакеты подробно прорабатываются, в частности — по синхронизации с партнерами. Это одна из наших общих ключевых задач — абсолютно всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, скорейшей нашей победе. Задача — убрать любые возможности России обходить санкции. Каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, прибавляет время этой войне, придает возможностей агрессору», — подчеркнул Зеленский.

22 апреля президент Украины утвердил решение СНБО о санкциях против 40 физических и 382 юридических лиц. Ограничения коснулись в том числе шейха Мали, семей российских олигархов Владимира Потанина и Сулеймана Керимова, российских партий, Центризбиркома, компаний, зарегистрированных в Швейцарии, Люксембурге, Франции, на Кипре и Мальте, ряда технологических предприятий и так далее.