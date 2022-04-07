Если не будет новых болезненных санкций и поставок оружия, Россия пойдет дальше — Зеленский 7 апреля, 00:17 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении призвал иностранных партнеров ужесточить санкции против России и поставить Украине необходимое оружие, иначе страна-агрессор начнет новую кровавую волну войны на Донбассе.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

По мнению Зеленского, этого еще можно не допустить, если Запад введет санкции, на которых настаивает Украина, и предоставит нашей стране оружие. Президент подчеркнул, что, «если превентивных действий не будет во второй раз, это станет исторической ошибкой для всего западного мира».

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«Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимых нам поставок оружия, по поводу которого мы обращались много раз, то Россия будет рассматривать это как разрешение. Как разрешение идти дальше, наступать, начать новую кровавую волну на Донбассе», — заявил глава государства.

США 6 апреля объявили о санкциях в отношении двух дочерей российского диктатора Владимира Путина, жены и дочери главы МИД России Сергея Лаврова, а также о полной блокировке двух крупнейших российских банков Сбербанка и Альфа-банка. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это была самая сложная с точки зрения дипломатической работы волна санкций, но новые ограничения мощные и Украина добивалась многих из них.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины с целью установить контроль над Донецкой и Луганской областями и пытаются закрепиться на админгранице Херсонской области.



Накануне генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие недели Альянс ожидает попыток наступления российских оккупантов на восток и юг Украины.

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