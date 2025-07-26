Зеленский призвал надавить на Россию санкциями так, чтобы в следующем году войны не было

Давление на Россию должно заставить Кремль отказаться от войны, считает Зеленский (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономические потери России уже ощутимы, но санкционное давление должно быть усилено до такой степени, чтобы Кремль был вынужден отказаться от войны.

Об этом он сказал в вечернем обращении в субботу, 26 июля.

«Экономические потери действительно ощутимы. Будут еще более ощутимы. Хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает, — сейчас именно такой момент, когда надо надавить на Россию, надавить так, чтобы в следующем году войны не было», — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что санкции должны лишить Россию возможности проводить агрессивную политику.

«Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны забрать российский потенциал», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вторичные санкции против России могут быть введены раньше, чем закончится озвученный им срок в 50 дней.

В свою очередь глава Минфина США Скотт Бессент отмечал, что если Белый дом введет вторичные пошлины в отношении страны-агрессора РФ, то странам Европы стоит поступить так же.

18 июля Совет Европейского Союза официально принял 18-й пакет санкций против России.

Пакет санкций предусматривает запрет на строительство трубопроводов Северный поток и снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до около $47 за баррель.

Также Евросоюз в рамках пакета антироссийских санкций отменил разрешение для Чехии закупать нефть из России.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал утверждение нового пакета санкций против РФ. Глава государства отметил, что новые санкции продолжают давление на российский танкерный флот, и не только на сами суда, но и на капитанов теневого флота и компании, которые помогают ему функционировать.

В то же время в ЕС отметили, что уже работают над 19-м пакетом санкций.