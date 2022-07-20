Глава ОП назвал приоритетную санкционную меру против России, которой добивается Украина 20 июля, 17:11 Украина добивается признания России страной — спонсором терроризма (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

С каждым новым пакетом санкции против России становятся все более мощными, хотя изначально многие из них были недостаточно эффективными, заявил в интервью НВ глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом он рассказал, комментируя вопрос о новых антироссийских санкциях, над которыми сейчас работает группа Ермака — Макфола — координированная Офисом президента группа международных экспертов с участием Майкла Макфола, бывшего посла США в России.

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«Санкции начали „выдавать“ и без нас, — напомнил Ермак. — Мы увидели, что многие санкции имеют очень красивые названия, но не работают. Многие из них абсолютно неэффективны».

Впрочем, сегодня с каждым новым пакетом санкции становятся более болезненными для Москвы, «попадают в нужную точку», добавил Ермак.

«Сейчас мы работаем в первую очередь над тем, чтобы признать Россию страной — спонсором терроризма. Очень важно, чтобы это принял американский конгресс. Об этом будет говорить первая леди Елена Зеленская, во время выступления в конгрессе США. Мы продолжаем давить и сотрудничать с нашими коллегами», — подчеркнул он.

15 июля Еврокомиссия предложила ввести седьмой пакет санкций против России, включающий запрет на импорт золота. Орган одобрил общие предложения по новому пакету мер «для поддержки и повышения эффективности шести широкомасштабных и беспрецедентных пакетов санкций ЕС против России».

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в седьмой пакет антироссийских санкций от ЕС вряд ли включат ограничения на поставку газа.



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