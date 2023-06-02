Зеленский — о странах, которые помогают России обходить санкции: Я немного устал от этого 2 июня, 17:20 Алар Карис и Владимир Зеленский в Киеве 2 июня 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский рассказал о странах, которые помогают государству-террористу России обходить санкции и производить больше ракет.

Во время совместного брифинга с эстонским коллегой Аланом Карисом, который в пятницу, 2 июня, находится с визитом в Киеве, глава государства отметил, что и в Европе, и во всем мире есть страны, которые, «хотят этого или нет, помогают обходу санкций».

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«Честно говоря, я немного устал в этой борьбе. Думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции… потому что это приводит к увеличению производства ракет», — сказал он.

По словам Зеленского, в задачи коалиции ЗРК Patriot в том числе входит прекращение возможности обхода санкций страной-агрессором.

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«Чтобы мы все выглядели адекватными, а не болванами, можно думать, как нам производить сотни ракет каждый месяц и как это сложно сделать, а [не] давать возможность, чтобы они [россияне] обходили [санкции], производили больше Х или других баллистических ракет», — подчеркнул он.

11-й пакет санкций Евросоюза против России будет направлен на перекрытие путей обхода уже введенных ограничений.



В ночь на 2 июня Россия нанесла новый массированный удар по Украине. В Киевской военной администрации сообщили, что над столицей сбили более 30 вражеских целей. Это уже шестой удар по Киеву за последние шесть дней.



Накануне российские оккупанты выпустили по столице десять крылатых и баллистических ракет Искандер — все сбили силы ПВО. Обломки упали в трех районах, повредив, в частности, детскую поликлинику, жилые дома, детсад, школы, автомобили. Всего ранения получили 16 человек, три человека погибли в Деснянском районе возле укрытия, которое было закрыто.